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محمد محسن يشارك في مهرجان الحمامات الدولي بتونس للمرة الأولي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان الحمامات الدولي بتونس المطرب المصري محمد محسن لأول مرة حيث يقدم حفلا ضمن حفلات المهرجان الدولي العريق يوم 4 أغسطس وكان قد شارك المطرب يوم السبت الماضي بحفل غنائي بالمغرب ومن المقرر أن يغني محسن عددا من الأغاني الطربية لعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها في قلبي مكان، تلغراف.

المطرب محمد محسن يستعد لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد، وهي من ألحان محمد عبية، وتوزيع إلهامي دهيمة.

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يذكرأن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبير من نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منير العام قبل الماضي .

 

 

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