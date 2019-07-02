شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام وثائقية لا تفوتك مشاهدتها على منصة "watch it" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت منصة Watch itبابا للأفلام الوثائقية، يضم 6 أفلام لا يجب أن تفوتك مشاهدتها وهى كالتالى..

فيلم "نقطة تلاقى"

إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

"عنوان المراسلات"

يجوب خلاله الشاب ياسين الزغبى بلاد العالم، ويتحدث مع مجموعة من الشباب حول العالم ويتضمن إحصائيات عن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، والثالث"مسلم ولا مسيحى" فيلم تسجيلي يشير إلى فطرة البراعم ونشأتهم وتأديتهم لصلواتهم، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فالكل له دينه، وأن الكل أبناء لآدم وحواء، وأن الدين لا يفرق بين الأصدقاء سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، وأن الإله واحد.

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"صانعو المطر"

يتناول الطالب المصرى أحمد جمال مطر قضية العمل الإنسانى من منظور ذاتى بعد حصولها على جائزة دولية عقب عمله مشروع خاص بعلاج ميلانوما أو سرطان الأظافر، ومن هنا قرر السفر حول العمل لإبراز الأعمال الإنسانية الذى قرر أصحابها إحداث فارق فى حياة الآخرين رغم أنهم ليسوا علماء أو حيثية رسمية.

يتناول تطلعات وطموحات الشباب بمحافظات غرب الدلتا، ينقلها شاب يجوب المحافظات بدراجة هوائية ويستعرض طلبات شباب ومواطنين من أرض الواقع، وأخيراً فيلم "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

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