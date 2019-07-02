شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets 2 إيرادات وصلت إلى 29 ألف دولار أمريكى في مصر، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.

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وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.