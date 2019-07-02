- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
استطاع 3 فنانين مصريين، الحصول بشكل رسمي على عضوية أكاديمية الفنون الأمريكية "الأوسكار".
وأعلنت شركة "ماد سيلوشن"، عبر حسابها على "انستجرام" حصول النجمة الكبيرة يسرا بشكل رسمي على عضوية أكاديمية الفنون "الأوسكار"، كما أعلنت أيضًا حصول المنتج محمد حفظي على العضوية نفسها، وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة.
وأعلن المخرج عمرو سلامة، أيضًا حصوله على عضوية أكاديمية الفنون "الأوسكار" عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فنانين مصريين يحصلون على عضوية الأوسكار رسميًا.. تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.