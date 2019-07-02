3 فنانين مصريين يحصلون على عضوية الأوسكار رسميًا.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استطاع 3 فنانين مصريين، الحصول بشكل رسمي على عضوية أكاديمية الفنون الأمريكية "الأوسكار".

وأعلنت شركة "ماد سيلوشن"، عبر حسابها على "انستجرام" حصول النجمة الكبيرة يسرا بشكل رسمي على عضوية أكاديمية الفنون "الأوسكار"، كما أعلنت أيضًا حصول المنتج محمد حفظي على العضوية نفسها، وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة.

وأعلن المخرج عمرو سلامة، أيضًا حصوله على عضوية أكاديمية الفنون "الأوسكار" عبر حسابه الشخصي على "انستجرام". ​