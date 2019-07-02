لجين عمران بإطلالة مختلفة بالجينز الازرق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 07:54 صباحاً - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، بدت فيها بإطلالة مختلفة. واختارت لجين عمران لوك العملي حيث ارتدت بنطال جينز أزرق اللون أظهر رشاقتها مع كنزة وسترة سوداوين. وأضافت إلى الإطلالة حذاء عالي الساق باللون البيج وحقيبة بالنقشة نفسها. وظهرت إلى جانب شابة مغربية تدعى فاطمة تعرفت إليها خلال إحدى رحلاتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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