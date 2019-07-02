جثة تسقط من طائرة في لندن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 07:54 صباحاً - سقطت جثة أحد الأشخاص، من طائرة أثناء تحلقها فوق حديقة بلندن، وذلك قبل وقت قصير من هبوطها في مطار هيثرو عصر اليوم.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن جثة الرجل سقطت في حديقة تقع بحي لامبث جنوب لندن، في تمام الساعة 03:41 مساء اليوم، وذلك بحسب البيان الصادر عن شركة الخطوط الجوية الكينية.

واتصل صاحب الحديقة بالشرطة وأبلغ عن الجثة التي سقطت من الطائرة، لتربط الشرطة بينها ورحلة الخطوط الجوية الكينية القادمة من نيروبي.

ويعتقد أن الرجل كان مختبئا في الهيكل السفلي للطائرة، حيث إنه عند تفتيشها، عقب هبوطها، عثر على حقيبة تحتوي على طعام وماء وملابس.

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وأصدرت شرطة الخطوط الجوية الكينية بيانا، أوضحت خلاله أنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب الجثة، وأنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره موت مفاجئ، حتى الآن، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

ووصفت شركة الطيران الوفاة بأنها مؤسفة، وقالت إنها تتعاون مع السلطات البريطانية والكينية.

يذكر أن الرحلة من نيروبي إلى هيثرو تستغرق 8 ساعات و50 دقيقة، ويعد الوجود في الهيكل السفلي للطائرة خطيرا بسبب البرد الشديد ونقص الأكسجين، ويعتقد الخبراء أن ما يقرب من ثلاثة أرباع عمليات الهروب المشابهة لا تنجو.