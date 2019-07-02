شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين تفصل "كازابلانكا" عن الوصول لأعلى إيرادات فى تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة بخطى ثابتة فى شباك تذاكر موسم عيد الفكر السينمائي للوصول الى أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية، حيث اقترب من تخطى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى الذى يتصدر قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات بـ 67 مليونا و 280 ألف جنيه حصدهم خلال موسم عيد الأضحى من عام 2018.

وحصد "كازابلانكا" حتى الآن أكثر من 63 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض فقط، ويفصله 4 ملايين فقط ليكون أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادت فى السينما المصرية، ومع معدل الإيرادات اليومية التى يحققها "كازابلانكا" سيصل إلى 70 مليون جنيه الأسبوع المقبل ليحقق رقماً قياسياً جديداً كأول فيلم يصل إلى 70 مليون فى شباك التذاكر.

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فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن "عرابي" يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.