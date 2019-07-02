شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى زهير البهاوى يشارك فى مهرجان إفران الموسيقى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب زهير البهاوى للإطلالة على جمهوره المغربى فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان إفران الموسيقى الدولى، عبر حفل غنائي ساهر فى مدينة إفران الجبلية شمالى المملكة، مساء السبت 27 يوليو. وينضم البهاوى لتوليفة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين فى النسخة الرابعة للمهرجان هذا العام، منهم العراقى ماجد المهندس والمغربية دنيا بطمة، ويعد المهرجان الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتى فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس.

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