شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثان من مسلسل "أنا شيرى دوت كوم" على الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حاليا صناع مسلسل "أنا شيرى دوت كوم" لتقديم موسم جديد من العمل بعد عرض الموسم الأول منه على أحد المنصات الالكترونية، وبعدها عرض فى شهررمضان أيضاً على أكثر من قناة فضائية، حيث بدأ القائمون على العمل فى التحدث مع الأبطال على الموسم الثانى ولكن لم يتم تحديد موعد نهائى لانطلاق تصويره.

"أنا شيري دوت كوم" تجربة تعتمد على البطولة الشبابية ويشارك فيه سارة الشامي، محمد مهران، بسنت شوقي، جيلان علاء، نرمين زعزع، ياسمين رحمي، فارس الحداد، لاشينة لاشين، إسلام ريزو – إسلام إبراهيم – ومجموعة من الضيوف منهم هيدي كرم و إنجي وجدان و عايدة رياض تأليف محمد فوزي ومصطفى زايد وإخراج رامى رزق الله.

المسلسل تدور قصته فى 15 حلقة حول فتاة تُدعى "شيري"، تسعى لتحقيق النجاح الذي تتمناه في مجال العمل، فتقرر الاستفادة من ملابس والدتها التي كانت تعمل "stylist" وتمتلك مجموعة كبيرة من الملابس والأزياء، وذلك من خلال موقع الكتروني لعرض تلك الأزياء وبيعها.

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