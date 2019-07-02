شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي ينضم لفيلم "ديدو" مع كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد فتحى شخصية ضابط شرطة كوميدى خلال أحداث فيلم "ديدو"، للنجم كريم فهمى الذي يستأنف تصويره بعد عودته من المملكة العربية السعودية، 10 يوليو الجاري وانتهاء عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" هناك بطولة محمد هنيدي .

فيلم"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

يشار إلى أن اخر أعمال أحمد فتحى السينمائية فيلم ساعة رضا فى أول بطولة مطلقة له وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف إخراج هانى حمدى وتأليف هشام يحيى.