ريهام أيمن بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "ريهام" في الصور بإطلالة كلاسيكية، ومكياج هادئ، ولاقت الصور إعجاب جمهورها. وريهام متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي منذ 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.

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