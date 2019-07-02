هذا ما قالته شيرين عبدالوهاب عن "عزت أبو عوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت المطربة شرين عبدالوهاب، الفنان الراحل "عزت أبو عوف"، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 سنة، عقب صراع مع المرض. ونشرت شيرين صورة للفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يرحمك يا دكتور عزت أبو عوف".​

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