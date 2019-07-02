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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة دينا الشربيني، الفنان الراحل "عزت أبو عوف"، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 سنة، عقب صراع مع المرض.
ونشرت دينا صورة للفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حتوحشنا، اللهم صبر أهلك على فراقك، اللهم أرحمه يا أرحم الرحمين وأدخله فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، وبدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كوّن فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"أماكن في القلب".
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تنعى "عزت أبو عوف": "هتوحشنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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