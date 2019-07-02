فيديو.. ساني ليون تفقد الوعي خلال التصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرضت ممثلة بوليوود ونجمة أفلام الكبار السابقة ساني ليون لاغماءة وفقدان للوعي في أثناء تصويرها مشهدًا ليليًا حيث تتواجد حاليًا في ولاية أوتار براديش لتصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد “كوكوكولا”،

في مقطع فيديو نُشر على حساب ليون الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، نشاهد الممثلة وهي تسقط على الأرض فاقدة للوعي، ويظهر مقطع الفيديو أحد أفراد الطاقم يقوم بتوجيه “مروحة” في اتجاهها لجعل شعرها يطير بطريقة غريبة وبعد ذلك، يسمع صوت البندقية في أثناء إطلاق النار، وقبل أن يتمكن أي شخص من الحصول على وضوح بشأن ما حدث، تسقط ساني، وفي وقت لاحق، لم ير أفراد الطاقم أي حركة منها، ويهرعون إليها للتحقق مما إذا كانت مصابة.

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هناك جزءان للفيديو، في أحدها، تظهر رسالة في النهاية مصحوبة بتحذير، نصه “ما حدث بعد ذلك لم نرغب في إظهاره، لكننا نشعر أن الحقيقة يجب أن تظهر! “، ويبدو أن في الأمر مزحة لعبتها ساني وطاقمها، والتي يمكن أن تكون حيلة دعائية لجذب المزيد من الفضول حول كوميديا ​​الرعب.

تعمل ممثلة بوليوود ليون حاليًا على فيلمها الكوميدي القادم كوكوكولا حيث تتعلم لهجة محلية تستخدم في ولاية أوتار براديش، وسيبدأ صانعو الفيلم، الذي أنتجه ماهيندرا دريوال، طرح الفيلم بنهاية الشهر المقبل.