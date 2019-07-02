أحمد فتحي يشارك كريم فهمي بطولة «ديدو»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان والنجم المصري أحمد فتحي للمشاركة في بطولة فيلم “ديدو”، مع الفنان كريم فهمي حيث من المقرر أن يجسد شخصية ضابط شرطة كوميدى خلال أحداث العمل.
ويستأنف أحمد فهمي تصوير العمل بعد عودته من المملكة العربية السعودية، 10 يوليو الجاري وانتهاء عرض مسرحية “3 أيام في الساحل” هناك بطولة محمد هنيدي .
فيلم”ديدو” تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.
وكان اخر أعمال أحمد فتحى السينمائية فيلم ساعة رضا فى أول بطولة مطلقة له وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف إخراج هانى حمدى وتأليف هشام يحيى.
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