راغب علامة يوجه رسالة للحكومة اللبنانية: "تعلموا من حاكم دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجه المطرب اللبناني راغب علامة، رسالة خاصة إلى حكومة بلده عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب راغب: "في لبنان من أصل 600 مركز حكومي سيتنافس الـ600 منهم على بطولة الأسوأ والأفسد في الإدارة، بسبب نظام طائفي مدمر".

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وأضاف: "على الحكومة اللبنانية أن تتعلم ولو لمرة واحدة من توجيهات إدارة الشيخ محمد بن راشد الذي بحكمته وإدارته لإمارة دبي تحولت إلى واحدة من أجمل مدن العالم".

ويستعد علامة، لإحياء حفل غنائي في تونس، ضمن مهرجان أم الزين الدولي، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.​