محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة السورية أصالة صورة عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهر في الصورة ابنتها "شام" وطفلها "علي" وعلقت: "يا رب احفظهم واحفظ كل أولاد الناس". وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جدة، ضمن حفلات موسم جدة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| رسالة من أصالة إلى أولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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