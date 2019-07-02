رامي جمال إلى إليسا: "الشغل معاكي متعة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أعلن المطرب والملحن رامي جمال، مشاركته في جميع ألبومات المطربة اللبنانية إليسا التي تقدمها خلال السنوات المقبلة.
وكتب "جمال" عبر حسابه في "تويتر": "أنا وعدت جمهورك إني مش هفوت ألبوم ليكي بعد كدة، من غير ما أكون فيه، وبأقولهم استنوا مفاجأة بجد، الشغل مع فنانة شاطرة زيك متعة".
وحددت اللبنانية إليسا، الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد ليكون في أعياد الكريسماس المقبلة.
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