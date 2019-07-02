عمرو سعد يروي موقفا جمعه بالراحل "عزت أبو عوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - روى الفنان عمرو سعد، موقفًا بينه وبين الفنان الراحل "عزت أبو عوف" في بداية حياته الفنية.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام": "كان تقريبًا أول فنان قابلته وأنا لسة بأقول يا هادي أو بمعنى أصح أول واحد يفتح قلبه بكل حب وتواضع وأنا مجرد ممثل غلبان صغير بيعمل دور صغير".

وتابع عمرو: "أول حد يحسسني بالثقة ويحرضني على الاندفاع ناحية الهدف هو واحد بس، نسخة واحدة بس، هو عزت أبو عوف الله يرحمه، وقد خير قلبه يجازيه رحمة وخير، رحمة الله على الفنان الطيب عزت أبو عوف".​