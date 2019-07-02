موجز "الفن": الموت يغيّب عزت أبو عوف.. وهجوم على نادين نسيب نجيم بسبب بشرتها

ميرنا وليد - بيروت - الموت يغيّب عزت أبو عوف وهجوم على نادين نسيب نجيم بسبب بشرتها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض بعدما انتقدوا "عيوب" بشرتها.. نادين نسيب نجيم ترد! شكران مرتجى: اعتذرت وسأعتذر مجدداً عن "باب الحارة" عمرو دياب بصورة مفاجئة مع دينا الشربيني والمتابعون يباركون لهما إليسا لمحبيها رداً على المنتقدين: "اتركوهن بعقدهن" لن تصدقوا ماذا فعل هذا المعجب من أجل أحلام شبيهة جينيفر لوبيز الروسية تفوقها جمالاً المزيد المزيد

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