طارق مرعشلي من عائلة فنية مشهورة.. وهذه حقيقة زواجه من صفاء سلطانموجز "الفن": الموت يغيّب عزت أبو...

ميرنا وليد - بيروت - لم يعش في لبنان، وإنما يكتفي بزيارة مسقط رأسه كل فترة، لكنه يقيم في دمشق منذ ولادته، ونشأ فيها حتى أصبح ممثلاً معروفاً.

يعد ​طارق مرعشلي​من أكثر الممثلين حركةً وديناميكيةً وتحولاً بين الحين والحين، فمن التمثيل إلى تقديم البرامج الطريفة والكوميدية، وصولاً إلى الإخراج والإنتاج.

أعمال طارق مرعشلي

شارك طارق مرعشلي في ​الدراما السورية​، بحوالى الستين مسلسلاً، لعل أبرزها "هجرة القلوب إلى القلوب" عام 1991 و"حمام القيشاني" عام 1994 و"حي المزار" عام 1999 و"أبناء القهر" و"الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002 و"أبو المفهومية" عام 2003 و"أهل المدينة" و"عصر الجنون" عام 2004 و"الهارب" عام 2005 و"الهشيم" و"أسياد المال" عام 2006 و"وجوه وأزمنة" و"وصمة عار" عام 2007 و"البقعة السوداء" و"لعنة الطين" و"الدبور" 2010 و"صايعين ضايعين" و"العشق الحرام" عام 2011 و"الأميمي" و"​أرواح عارية​" و"طاحون الشر" عام 2012 و"صرخة روح" و"قمر شام" عام 2013 و"​طوق البنات​" و"بواب الريح" و"الغربال" عام 2014 و"صدر الباز" عام 2016 و"​وردة شامية​" عام 2017 و"جرح الورد" عام 2018 و"​دقيقة صمت​" و"​باب الحارة​ 10" عام 2019.

ويعود ظهوره الأول إلى مسلسل "عريس الهنا" عام 1984، عندما كان بعمر الإثني عشر عاماً.

الأعمال الشامية

شارك طارق مرعشلي في كثير من المسلسلات الشامية، التي قال عنها في تصريح سابق لموقع "الفن": "هذا النوع من الأعمال مرغوب ومطلوب من قبل الجمهور، ولا يمكن حصر دمشق بوجهة نظر معينة، فمخرج يراها منفتحة، مدنية، متفاعلة مع المحيط، ومخرج آخر يراها بصورة مغايرة.. هذه المسلسلات هي وجهات نظر يجب أن نتعامل معها من منطلق أن الجمهور يرغب بها ويطلبها ومن باب أن الجمهور هو من يحدد السلعة الفنية التي يجب أن تنتج وتقدم عبر الشاشة".

وأضاف: "بإمكاني القول بأن هذا النوع الفني عندنا في ​سوريا​ يعادل المسلسلات الصعيدية في مصر، ومصر لا تتخلى عن النوع الصعيدي، وبالتالي، لا يجب أن نتخلى عن البيئة الشامية طالما هناك إقبال عليها".

ثلاثة أسباب أبعدته عن الأضواء

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خلال سنوات سابقة وفي منتصف عمره الفني، توقف طارق مرعشلي لفترة طويلة عن التمثيل، ثم عاد بقوة.. ما سر ذلك التوقف؟ فقال لموقع "الفن" في لقاء قديم: "هناك ثلاثة أسباب.. أولها اتجاهي في فترة من الفترات نحو العمل بالإنتاج حيث أنتجت برنامجاً كوميدياً عرض على القنوات السورية، والثاني وقوع مشكلة بيني وبين أحد الممثلين في الوسط الفني فقررت الابتعاد عن التمثيل وعن أجواء الوسط الفني لفترة، ولو أنها طالت إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، والثالث، كان تأثر العلاقات السورية-اللبنانية الذي أدى إلى تأخر عملي في أكثر من موضع يقوم على العمل المشترك بين السوريين واللبنانيين".

إبنته هيا مرعشلي

عن دخول إبنته هيا مرعشلي الوسط الفني بسن صغيرة، علّق طارق مرعشلي: "لا أخشى عليها إطلاقاً، فأنا موجود في الوسط، وجدها كان في الوسط، وجدتها اليوم إحدى نجمات الوسط الفني، بوجودي يمكنني أن أقول لها أين الصح وأين الخطأ، وأنا أحترم توجهها، فإذا اختارت طريق الفن فسأساعدها، وإذا اختارت طريقاً آخر فسأساعدها فيه. الوسط الفني غير مريح هذا صحيح، لكن أنا شخصياً، لا أؤمن بوجود وسط في الحياة مريح.. الشوائب والحسنات موجودة في كل نطاق في الحياة ووسطنا نطاق من نطاقات الحياة الإنسانية".

معلومات قد لا تعرفونها عن طارق مرعشلي

في عام 1990 انتسب إلى نادي الوحدة الرياضي الدمشقي.

إنتسب إلى نقابة الفنانين في سوريا عام 1998.

شارك في الجزء العاشر من "باب الحارة"، وإعتبر العمل ماركة كسبت ثقة الجمهور.

في رمضان يبقى في البيت حصراً وتقل مشاويره، وتندر تنقلاته طوال وقت الصوم، وبعد الإفطار يذهب إلى المقاهي العامة للقاء الأصدقاء، والتحدث والتشاور والسمر.

خلال عام 2018، كتب وأنتج فيلم "بوط كعب عالي".

ظهرت شائعات عديدة أنه متزوج من الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ ، لكن ذلك غير صحيح.