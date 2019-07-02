خاص "الفن"- هذا سبب لجوء محمد فؤاد إلى الأغاني المنفردةخاص بالصور- تشييع جثمان عزت أبو عوف إلى مثواه...

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن تأجيل ألبوم الفنان المصري ​محمد فؤاد​ جعله يفكر في اللجوء للأغنيات المنفردة، ليعوض غيابه، وبالفعل قام مؤخراً بتسجيل أغنية بعنوان "شكراً،" وهي من كلمات ​أحمد الجندي​، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع ​أحمد أمين​.

وعلم موقع "الفن" أن فؤاد يفكر في أن يضم الأغنية لتكون ضمن ألبومه الجديد "سلام"، والذي تعطّل بسبب الظروف الإنتاجية، على الرغم من إنتهاء فؤاد من تسجيل أغنيات الألبوم بالكامل.

من ناحية أخرى، ينتظر فؤاد تحديد موعد نهائي لعرض مسلسله "الضاهر"، والذي خرج من السموسم الرمضاني الماضي بشكل مفاجئ، ومن المقرر أن يعرض خلال الاشهر المقبلة بعيداً عن رمضان.