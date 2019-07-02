اصابات مدنية في هجوم حوثي جديد استهدف مطار أبها السعودي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 صباحاً - تعرض مطار أبها السعودي فجر اليوم لهجوم حوثي بطائرات مسيرة، ما تسبب بحسب تأكيد قناة العربية بإصابة 5 مدنيين بعد سقوط طائرة حوثية مسيرة بالمواقف الخارجية للمطار.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه ”عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

وأوضح المالكي، أن ”الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

ونقلت قناة العربية على لسان مصادر من داخل المطار، إنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي رغم الهجوم ”الهجوم الإرهابي“.