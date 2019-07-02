حسين الجسمي يختتم حفلات موازين 2019 وسط حضور كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، تخطى نسبة حضور حفل الختام للفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” في النسخة الـ 18 لمهرجان “موازين” 2019، ما يزيد عن الـ140 ألف مُحب توافدوا من كافة مدن وقرى المملكة المغربية وخارجها في منصة ساحة النهضة بالعاصمة الرباط، محققاً الرقم الأعلى حضوراً وتفاعلاً ونجاحاً.

وقدم الفنان الإماراتي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المغربية والخليجية والعربية، والذي صدح بها بصوته وإحساسه المتميزين وسط تفاعل جماهيري تاريخي لم يتوقف على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل معه، حيث زفّه مقدم الحفل والجمهور إلى خشبة المسرح بهتافات الفرح والزغاريد كعريس في ليلة زفافه، على الطريقة المغربية.

ومن بين اللحظات المؤثرة والمميزة في الحفل الأسطوري، خص الجسمي جمهوره بمقطع حصري لعمل وطني مغربي جديد صاغ كلماته وألحانه الأستاذ رشيد الرقراقي، أهداه إلى ملك المغرب وشعب المغرب، كإماراتي عربي محب، شكّل تفاعلاً كبيراً بين الجمهور مما ردده وأعاده مراراً وتكراراً معه، قال في مطلعه: “ديما ديما ديما.. حبنا للمغرب ديما.. والله شاهد علينا.. وسيدنا هوا اللي يبغينا.. عاش المغرب وعاش محمد السادس”,

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ومن محبته وتقديره للتراث المغربي والعربي العريق الثري، تألق في أداء “الملحون” في قصيدة “الحرم يا رسول الله” متجلياً مع جمهوره متبادلين الإحساس، متنقلاً خلالها عبر مجموعة كبيرة من أهم أغنياته ومواويله، تاركاً ليلة أسطورية تاريخية.

وأكد حسين الجسمي سعادته لتواجده في هذا المهرجان الجماهيري الكبير، وقال: “الفن اليوم جمعنا مع جمهور عزيز علينا، أنتم في المغرب حلاوة القلب والروح، وأنا لست غريب في هذا الوطن الغالي، أنا أسكن في كل بيت مغربي، وكل بيت مغربي بيتي”. ليستمر بحديثه وتواصله مع الجمهور بكل حب بين وقفات أغنياته على مدار الحفل، شاكراً إدارة المهرجان على حسن الضيافة والإهتمام والمتابعة من أجل إخراج هذا الحفل بالشكل الراقي والمناسب لحفل ختام مهرجان كبير.

وكان الجسمي قد عقد مؤتمراً صحافياً، إلتقى خلاله مع “شركاء النجاح” كما يصفهم دائماً أهل الصحافة والإعلام العربي الحاضرين من جميع أقطار الوطن العربي لتغطية الحفل، ووصفه باللقاء العفوي والصادق والصريح، أجاب وأوضح خلالها على مجموعة كبيرة من الأسئلة والإستفسارات، مؤكداً إهتمامه ومتابعته المستمرة معهم في جميع المناسبات والأحداث التي يقدمها.