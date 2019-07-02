عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنه الفنان الشاب.. ويوجه له تهنئة خاصة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد ابنه الفنان الشاب الوليد، في حفل عائلي صغير.

الوليد شارك متابعيه بصورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها مع والده ووالدته وشقيقتيه، وهم يتشاركون في تقطيع تورتة الاحتفال.

الفنان الشاب أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” فرحة حياتي...الله يخليلي ياكن”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

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وكان عاصي الحلاني قد وجه تهنئة خاصة لابنه، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “كل عام وأنت ابني واخي وصديقي كل عام وانت لقلبي السعادة”.

وأضاف: “كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح.. كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الإبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة حبيبي كل عام وانت بالف خير”.

يذكر أن الفنان الساب الوليد الحلاني قد فاز في شهر فبراير الماضي بلقب برنامج «ديو المشاهير»، في موسمه الثالث.

الحلاني الصغير، فاز باللقب بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في البرنامج، وشارك خلال الموسم عدد كبير من النجوم في أداء فقراتهم الغنائية، وكان من أهمهم والده الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ورامي عياش، وناصيف زيتون، ونجوى كرم، ومايا دياب، وغيرهم من النجوم.