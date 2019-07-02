بعدما قالت إنها لا تمانع الزواج منه.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها مع وائل كفوري.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن اثارت الجدل بتصريحها عن عدم ممانعتها للزواج منه، احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها مع صديقها المقرب الفنان وائل كفوري.

الحفل شهد أيضا حضور كل من الإعلامية ريما نجيم، والإعلامي نيشان، والذي شارك جمهوره بمقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الإعلامي اللبناني أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال.. عيد ميلاد سعيد يا نوال”.

وكانت نوال الزغبي قد ردت مؤخرا على سؤالها حول رأيها لو تَقدّم وائل كفوري للزواج منها، هل توافق أم لا؟، فقالت: “إذا وائل كفوري تقدم للزواج منّي أكيد سأقبل به، وهل هناك امرأة ترفض وائل كفوري.. فهو حلم أي فتاة”.

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وأوضحت أنه لا يوجد عُمر للحب والزواج، لكنها حالياً لا تفكر في الزواج، كما أن الأمر يتعلق بهوية وطبيعة الشخص الذي سيتقدم لها.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، أعلنت مؤخرًا عبر برنامجها الإذاعي على الراديو وصفحتها على موقع “تويتر”، انفصال وائل كفوري رسميًا عن زوجته، مؤكدة أن وائل كفوري هو من كلفها بنشر خبر الانفصال.

وكانت نوال الزغبي ووائل كفوري قد حققا نجاحا كبيرا في بداية حياتهما الفنية بديو “مين حبيبي أنا”، إلا أنهما لم يكررا التجربة حتى الآن.