منة فضالي ونجوم الفن والرياضة يشاركون في احتفالية وطنية باستاد «ديونز».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

توافد نجوم الفن والرياضة والإعلام لحضور إحتفالية وطنية رائعة لرئيس مجلس ادارة مجموعة “ديونز” للاستثمار المهندس أيمن القصراوي، والمهندس بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة، بأستاد “ديونز” بالشيخ زايد، وذلك بعد انتهاء ثالث مباريات كأس الأمم الأفريقية.

حيث شهد الحفل كالمعتاد استوديو تحليلي مباشر علي الهواء بقيادة الكابتن خالد بيبو، والكابتن فتحي مبروك، والكابتن هشام يكن، والكابتن خالد الغندور، بالإضافة لحضور كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال ومن ضمنهم الفنانة منة فضالي، والفنانة ياسمين جمال.

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وقد سادت أجواء الفرحة والمرح كل الحاضرين في أمسية صيفية حتي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، أمام أكبر شاشة عرض بالشرق الأوسط، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم.

يذكر أن استاد ديونز هي احتفالية تقام بالتزامن مع جميع مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.