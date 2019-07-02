سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد ويكشف عن موقف لها مع والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري سعد الصغير، رسالة خاصة لكل متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، طالبهم فيها بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد، بعد الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها.

ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قال فيه: “ريهام سعيد، أنتِ قدها، ربنا جعلك سبب تعالجي ناس كتير أوي، أنا بدعوا كل الناس أدعوا لريهام سعيد، أطيب خلق الله”.

وأضاف: “أنا روحت معاكي لناس كتير جدًا لمستشفيات، وإن شاء الله كل دعوة لكل طفل أنتِ عالجتيه وربنا جعلك سبب إنه يخف بإذن الله هتخفي”.

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وأضاف: “أنا كان أمنية حياتي عن أعمل برنامج زي بتاعك أعيش بالخير بتاعه، واللي عايزة أقوله إن ريهام سعيد عملت خير مع أمي”.

وعلق على الفيديو بقوله: “أتمنى كل الناس تدعي لريهام سعيد بجد اللي بيحبها واللي مش بيحبها بجد كفاية إنها عملت خير يفضل معها وفي حياتها بجد وأنا أعرفها شخصيًا وأخت طبعا قبل أي شئ وهي محتاجة دلوقتي دعوتكم ربنا يشفيكي يا رب وأنتي قدها وتقومي بالسلامة”.

يذكر أن ريهام سعيد، اكتشفت مؤخرًا إصابتها ببكتريا خطيرة في الوجه، تؤدي إلى تساقط لحم وجهها ولو وصلت إلى المخ فإنه قد تؤدي إلى الوفاة.