فيديو.. سلمان خان يلاعب القرود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يشارك النجم سلمان خان الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، من الصور الفوتوغرافية التي شاركها ونالت تفاعل كبير من معجبيه وجمهوره، صورته مع كلبه، إلى مقاطع الفيديو مع أبناء إخوته، حيث تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي لممثل ‘Dabangg’ بلحظات من روتينه اليومي.

في يوم الأحد 3 يونيو، حمل خان فيديوًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث شوهد وهو يعرض الماء في زجاجة بلاستيكية على قرد، والذي وجهه باعتباره “Bajrangi Bhaijaan”، القرد رفض الزجاجة، ثم قدم خان الماء في كوب، والذي سرعان ما أمسك به القرد.

وبعيدًا عن تفاصيل حياته الشخصية والاجتماعية، مرة أخرى يتفوق سلمان خان على نفسه محققا أرقاما قياسية جديدة، فبمجرد بدء عرض فيلمه “بهارات” إذا به يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 440 مليون روبية (6.3 ملايين دولار)، وصولا إلى 23 مليونا خلال الأيام الخمسة الأولى من عرضه، وفقا لما جاء في صحيفة “هندوستان تايمز”.

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ذلك جعل الفيلم الهندي الأعلى ربحا من حيث الإيرادات الافتتاحية لعام 2019 خصوصا، وبمسيرة خان عموما، في حين احتل المرتبة الثانية في تاريخ الأفلام الهندية بعد فيلم “سفاحو الهند” الذي حقق خلال يومه الأول نحو 8 ملايين دولار العام الماضي، وذلك حسب ما ذكر بصحيفة “لايف منت”.

ورغم ضخامة الإيرادات وتصدر المراتب الأولى الفوري من قبل فيلم “بهارات” فإن ذلك لم يفاجئ أيا من الجمهور أو النقاد، خاصة أن عدد مشاهدات إعلان العمل التشويقي وحدها تجاوز 61 مليون مشاهدة.

يذكر أن الفيلم مقتبس عن فيلم كوري صدر عام 2014 بعنوان “قصيدة إلى والدي”، ويعرض “بهارات” حاليا على شاشات يصل عددها إلى 4700 شاشة في الهند و1300 في الخارج، مما يجعله الفيلم الهندي الأكثر إصدارا بتاريخ “بوليود” في الإمارات ودول الخليج وأستراليا، والأهم كونه الأول في العرض بالمملكة العربية السعودية في نفس يوم عرضه بالهند.