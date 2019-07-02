كيف هيأت ماليكا أرورا ابنها لزواجها الثاني؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت النجمة الهندية ماليكا أرورا Malaika Arora والممثل الشاب أرجون كابور Arjun Kapoor مؤخرا عن علاقتهما العاطفية بشكل علني، ارورا التي كانت متزوجة في وقت سابق من أرباز خان، لم تحظر الحديث عن ماضيها، تحدثت مؤخرًا عن كيف كان رد فعل ابنها أرهان خان على علاقتها مع أرجون.

في مقابلة حديثة مع HT Brunch، قالت: “أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع أي موقف هي الصراحة، من المهم أن تخبر أطفالك القريبين والعزيزين بما يحدث في حياتك، ثم منحهم الوقت لفهم الأشياء ومعالجتها، لقد أجرينا تلك المحادثة وأنا سعيدة للغاية أن الجميع أكثر سعادة وأمانًا اليوم “.

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وأضافت ماليكا”عندما انتهى زواجي، لم أكن متأكدة مما إذا كنت أرغب في الدخول في علاقة أخرى وكنت خائفة من الحزن، ولكني أردت أيضًا أن أكون في حالة حب، وأن أقوم بتوطيد علاقة، وهذه العلاقة الجديدة منحتني الثقة لأضع نفسي هناك واغتنم الفرصة، أنا سعيدة للغاية لأنني فعلت”.

كانت ماليكا قد اعترفت بعلاقتها مع أرجون كابور في أثناء الاحتفال بعيد ميلاده في الولايات المتحدة، من خلال مشاركتها ببعض الصور وهي في صحبته بشكل علني، وتهنئته الحارة على الاحتفال بعيد ميلاده.

على الجبهة المهنية، يعمل ارجون على تصوير فيلم جديد بعنوان “بانيبات”، وهي دراما تاريخية من إخراج أشوتوش جواريكر Ashutosh Gowariker، ويضم الفيلم كريتي سانون وسانجاي دوت.