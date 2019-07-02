ابنة شاروخان تحتفل بتخرجها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلن شاروخان مؤخرًا عن تخرج ابنته سوهانا خان من خلال مشاركة صورة بالأبيض والأسود معها، الآن، نشاهد صور سوهانا مع صديقاتها في الاحتفال بيوم تخرجها تنتشر على الإنترنت، وتنال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

في وقت سابق، تبادل كل من شاروخان وزوجته المصممة المعروفة لدى الأوساط الراقية في الهند جوري خان صور مع ابنتهما الجميلة على Instagram.

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في أحدث الصور نُشرت لسوهانا، شوهدت وهي تحتفل بيوم تخرجها مع صديقاتها، الفتاة الأنيقة تبدو مذهلة في في عدد من إطلالاتها تلك، حيث اختارت بلوزة قصيرة، تعاونت مع تنورة طويلة، ومع ماكياج بسيط وشعر مموج مفتوح، في وقت سابق، شاركت جوري خان صور لمقابلة غداء في آردنجلي.

كما شوهدت سوهانا في نزهة مع صديقاتها في المملكة المتحدة، في الصورة، كانت ترتدي ثوبًا أحمر في أسود مع شعر مضفر من الجانبين. بينما كانت صديقاتها يرتدين الزي نفسه.

سوهانا خان مشغولة حاليًا بدراستها في لندن، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ظهورها لأول مرة في بوليوود، إلا أن الفتاة كانت قد ابدت رغبتها في العمل بالتمثيل، بالإضافة إلى فوزها بقلوب الكثيرين خلال ظهورها على غلاف مجلة عالمية.