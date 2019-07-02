كيلى جينر وابنتها بإطلالة واحدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تسعي نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، لقضاء اكبر وقت مع ابنتها الوحيدة “ستورمي ويبستر”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و التي تضم أكثر من 139 مليون شخص، عدة صور التقطتها مع ابنتها في كالاباساس وكانت ستورمي مرتديه فستان متطابق تماما لما ظهرت به كيلى، وعلقت على إحدى الصورة حيث كتبت قائلة :حياتى الحقيقة .

وكانت كيلي جينر التقطت هذه اللحظات المميزة في قصرها الذي تبلغ مساحته 13 ألف قدم، والذي يتكون من ثماني غرف نوم، و قد اشترته مقابل 12 مليون دولار عام 2016 ، و ذلك وفقا لـ Variety.

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والجدير بالذكر أن كيلي جينر أعلنت، منذ شهر أبريل الماضي مع نجم الراب ترافيس سكوت انهما يتمنيان إنجاب اخوة لـ ” ستورمي”.

وعلى جانب أخر، فاجأت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، جمهورها، بأنها تنتظر طفلها الثاني، بعد نشر فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تم تصويره من حفلة عيد ميلاد شقيقتها كلوي كاردشيان الخامس والثلاثين.

وجاء في المقطع المنشور على حساب “كلوي”، يسمع صوت يشبه إلى حد كبير كيلي جينر، البالغة من العمر 21 عامًا، وهي تهتف بجملة : أنا حامل!.