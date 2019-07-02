ممثلة بوليود زايرا وسيم تعلن اعتزالها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة الهندية زايرا وسيم Zaira Wasim أن علاقتها بدينها قد تعرضت للتهديد، وقالت الفتاة التي اشتهرت بين عشية وضحاها بعد ظهورها الرائع في فيلم “دانجال” للنجم عامر خان، إنها قررت أن تودع مسيرتها السينمائية المزدهرة في بوليوود.

الممثلة الحائزة على جوائز وطنية، والبالغة 18 عامًا، أعلنت يوم الأحد 30 يونيو عبر مقال مفصل شاركته على صفحتها بـ Facebook، ولاحقًا عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أن أسبابًا دينية دفعتها لاتخاذ قرارها بترك مسيرتها الواعدة في بوليوود و”اعتزالها” مجال التمثيل، قائلة إنها غير راضية عن خط العمل في الفن لأنه يتعارض مع عقيدتها ودينها.

الممثلة المولودة في كشمير قالت أيضا في رسالتها المؤثرة “أدركت على الرغم من أنني قد أصلح هنا بشكل مثالي، لكنني لا أنتمي إلى هذا المكان (بوليوود)، قبل خمس سنوات اتخذت قرارًا غير حياتي للأبد عندما وضعت قدمي في بوليوود، وفُتحت لي أبواب شهرة ضخمة”.

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وأضافت نجمة Secret Superstar في رسالتها: “هذا المجال جلب بالفعل الكثير من الحب والدعم والتصفيق في طريقي، ولكن ما فعله أيضا أنه يقودني إلى طريق الجهل، ونقلني بصمت ودون وعي من ‘إيمان’ (مسار المسلم الثابت في تفاني الله)، إلى علاقة مع ديني مهددة”.

وتابعت: “حتى قررت مواجهة ضعفي وبدأت في السعي وتصحيح عدم معرفتي وفهمي من خلال ربط قلبي بكلمات الله، في الحكمة العظيمة والإلهية للقرآن الكريم، وجدت الكفاية والسلام”.

حققت Zaira أول ظهور لها في بوليوود مع دراما Dangal الرياضية لعامر خان في عام 2016 في دور جيتا Geeta Phogat، كما فازت بجائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم.

ثم تابعت دور البطولة في فيلم Secret Superstar ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا في شباك التذاكر، وستظهر وسيم بعد ذلك في فيلم The Sky is Pink، الذي يشارك أيضًا في بطولته بريانكا شوبرا وفرحان أختار، وقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم في مارس واحتفل فريق العمل والطاقم مؤخرًا بحفله الختامي في مومباي بحضور فتاتنا المعتزلة.