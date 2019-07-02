بلقيس تتألق في حفل بالسعودية.. تعرفي على ثمن إطلالتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفل زفاف كبير في السعودية، بإطلالة ناعمة حازت على إعجاب كل الحضور.

الفنانة اليمنية تألقت في الحفل بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والأسود من توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، يبلغ سعره 1400 درهم إماراتي أي ما يعادل 382 دولار أمريكي.

بلقيس أكملت إطلالتها بمكياج كثيف أبرز ملامحها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وزينته بإكسسوار كبير زادها جمالا، وتزينت بمجوهرات ماسية عبارة عن قرط متدلي وخاتم كبير الحجم.

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وكانت بلقيس قد قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أمام القضاء الكويتي.

وسخرت فجر منها، خلال حلقة برنامجها “هنا الكويت”، والذي تقدمه على التليفزيون الكويتي، قائلة: “المطربة بنت المطرب اليمني اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”.

وأضافت: “طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب اللي بدا عراقي ثم أصبح سعودي ماجد المهندس والمطربة اللي بدت سورية ثم صارت فلسطينية وأخيرًا بحرينية أصالة يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وألا ما يصير”.