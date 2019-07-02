بعد تعرضها للتنمر.. إليسا تخرج عن صمتها وترد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لحالة من التنمر شديدة عبر صفحتها الشخصية بوقع «إنستجرام»، وذلك بسبب صورة قامت بنشرها مؤخرًا.

جمهور إليسا، قام بالرد على حالات التنمر التي تعرضت لها إليسا، والتعليقات التي طالبتها بالكف عن عمليات التجميل.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقوا لأنه الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرون ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن».

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وجاءت تغريدة إليسا، ردًا على تعليقات متابعيها الغاضبة بسبب حالة التنمر التي تعرضت لها.

من ناحية أخرى، تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي في مهرجان أعياد بيروت نهاية شهر يوليو الجاري.

وكانت إليسا، قد أحيت حفلًا غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين، وتألقت بفستان أبيض أنيق، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.