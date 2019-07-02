ابنة منال سلامة تثير الجدل بملابس ملفتة وماكياج صاخب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت أميرة أديب، ابنة الفنانة المصرية منال سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أميرة ظهرت في الصور بلوك ملفت، حيث ارتدت بالطو أحمر، ووضعت ماكياج ثقيل وظلال حول عينيها، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور حول شكلها.

عدد كبير من فانز ابنة الفنانة المصرية انتقد طلتها، واعتبرها غريبة جدا، ولا تليق بها، وجاء ذلك من خلال عدد كبير من التعليقات.

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منال سلامة متزوجة من المخرج عادل أديب منذ سنوات، وتعيش حياة زوجية مستقرة، وقالت في حوار لها إنه أحبها حينما كان طالب في معهد السينما وكانت هي في معهد الفنون المسرحية، وطلب منها أن تتزوجه بعد التخرج.

منال قالت إنها تزوجت من عادل في شقة مساحتها 48 متر فقط، وبدأ كل منهم يعمل بجد حتى يتغلبا على الصعاب، ووصفت زوجها بأنه رجل مثالي جدا، وأنجبت منه أميرة وعلي.

منال سلامة فنانة مصرية من مواليد عام 1970، كانت بدايتها الفعلية في عام 1991، من خلال مسلسل «ضمير أبلة حكمت»، ولفتت الأنظار بموهبتها، ثم شاركت في عدد من الأعمال ومنها: «لن أعيش في جلباب أبي، ليالي الحلمية».