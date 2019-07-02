عايدة غنيم تخوض تجربة الرعب للمرة الأولى في «666»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية عايدة غنيم، لخوض تجربة جديدة عليها تقدمها للمرة الأولى عبر شاشات السينما.

عايدة غنيم، بدأت تصوير مشاهدها في فيلم الرعب «666»، الذي يتحدث عن رمز الرقم الموجود في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عشر.

وتجسد دور “مها”، التي تحاول كشف سر اللغز الذي قلب حياتها رأسا على عقب ويهدد بحياة أسرتها بالكامل.

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ويشاركها في البطولة كل من منه عرفة، وخدوجة صبري، وسامي مغاوري، ومحمد سمير، وهو من تأليف وإنتاج السيناريست أحمد عاشور، في أولى تجاربه الإنتاجية ومن إخراج وائل عبدالقادر .

كما تواصل عايدة غنيم، استكمال مشاهدها في فيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي تلعب فيه دور نبوية مع حورية فرغلي، ووفاء عامر، وأحمد فلوكس، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرشن وإنتاج حلمي شهاب.

يذكر أن عايدة غنيم، انتهت من عرض مسرحيتها الجديدة “خليفة”، و التي يشاركها بطولتها كل من ريكو، وأمال رمزي، وعبدالسلام الدهشانن وحمدي بتشان، تأليف ياسر طنطاوي، ومن إخراج محروس عبدالفتاح.