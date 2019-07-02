منى شداد تكشف لأول مرة: زيادة وزني بسبب إصابتي بهذا المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة الكويتية منى شداد أنها كثيرا ما تتعرض للتنمر وتعليقات سيئة، وذلك بسبب زيادة وزنها الكبيرة، وهو ما يحزنها كثيرا

الفنانة الكويتية كشفت لأول مرة أن زيادة وزنها ليست بسبب كثرة الأكل كما يتصور البعض، ولكن زيادة وزنها تعود لحالتها الصحية السيئة.

منى قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تعيش بكلية واحدة فقط، وتتناول أدوية كورتيزون، وأحيانا تخضع للعلاج الكيماوى، لافتة إلى أنها غير مضطرة أن تخبر الجمهور بكل هذا لمجرد أن تكسب تعاطفهم.

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وأضافت أن التعليقات السيئة التى تتعرض لها تؤثر جدا على حالتها النفسية/ مشيرة إلى أنتلك الانتقادات ليست فى محلها، حيث أن الجمهور ينتقدها بدون علم الاسباب الحقيقة وراء زيادة وزنها وظروفها الصحية الصعبة.

وتابعت: “لا يعلم أحد أن والدي رحمه الله تعرض للخطر واحتاج إلى كلية، فقمت بالتبرع له بكليتى برغم أنه توفى بعد ذلك نظرا لظروف كليتة الثانية الخطرة”.

وطالبت الفنانة الكويتية الجمهور بعدم التدخل في حياة الفنان الشخصية، طالما أنه يحترم نفسه ويحترم فنه، مؤكدة أن الفنان يكون صاحب حس مرهف ويتأثر بالسلب أو بالإيجاب.