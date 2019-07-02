جميلات الفن يحتفلن بعيد ميلاد السيناريست تامر حبيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل السيناريست المصري تامر حبيب بعيد ميلاده الـ 50، بحضور عدد كبير من اصدقائه من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور النجمة منى زكي، ومنة شلبي، وغادة عادل، و ونجلاء بدر وزوجها، والإعلامية إنجي علي، وكندة علوش.

كما حضر أحمد السعدني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد شاهين، وأمير شاهين، ونسرين أمين، وإيمان العاصي، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.

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وكان السيناريست تامر حبيب قد احتفل بعيد ميلاده، بأن نشر صورة لكتاب مطبوع عليه مجموعة صور له وكتب عليه” 50 عاما”.

تامر أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الكتاب ده مليان حب من ناس وجودها في حياتي يخليني ماقدرش ازعل و لا اخاف و لا اشيل هم الزمن و الغدر و الوحدة”.

وأضاف: “الف حمد وشكر ليك يا رب علي احلي ونس و صحاب بجد.. و مليار شكر لكل واحد و واحدة بعتولي هنوني بعيد ميلادي... و ربنا ما يحرمني من ناس كتير حلوين قوي حواليا.. انا في غاية الإمتنان”، وقد تلقى الكثير من التهاني من جمهوره.