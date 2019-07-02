دنيا بطمة تظهر بملابس البحر مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بنشرها مجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بملابس البحر.

الفنانة المغربية ظهرت في الصور وهي تستمتع بالمياه داخل حمام السباحة، وكانت ترتدي ملابس البحر، وقد ظهر معها زوجها المنتج محمد الترك في إحدى الصور، حيث كانا معا في المسبح.

وعلى الرغم من أن دنيا اكتفت بإظهار الجزء العلوي من جسدها فقط، إلا أنها تلقت الكثير من الانتقادات من جمهورها، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الصور، وطالبوها بحذفها، خاصة أنها تتنافى مع عادات وتقاليد دول الخليج.

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.

محمد الترك نشر صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابه على “انستجرام”، لافتا إلى أنه سيقيم حفلا كبيرا بهذه المناسبة قريبا.

حيث قال: “اليوم طفت أميرتي الصغيره شمعتها الثانيه عقبال المليون وأحلى عيد ميلاد في أقرب وقت انتظروا العيد الميلاد الأسطوري عسى ربي يأخذ من عمري ويعطيك 16/6”.