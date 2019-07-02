عبدالله بهمن يكشف موعد زفافه.. وهذه تجهيزاته للحفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان الكويتي عبدالله بهمن بعقد قرانه منذ أيام قليلة، وذلك بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، ليدخل بذلك القفص الذهبي للمرة الثالثة.

بهمن كشف لجمهوره عن موعد حفل زفافه وتجهيزاته للحفل، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “سناب شات”.

الفنان الكويتي أعلن أن حفل زفافه سيقام في شهر نوفمبر القادم، أما عن تجهيزاته للحفل قال إنه قام بحجز قاعة خاصة للحفل، ووجه دعوة لإخوانه وأصدقائه من أجل حضور الحفل.

وكان عبدالله بهمن قد احتفل بعقد قرانه منذ أيام قليلة، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، ليدخل بذلك القفص الذهبي للمرة الثالثة.

الفنان الكويتي أعلن هذا الخبر السعيد لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشر صورة من الحفل، دون أن يكشف أي شيء عن هوية عروسه.

بهمن أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.

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الفنان الكويتي أضاف: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني واسال الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بهمن قد أثار الجدل منذ فترة بكشفه عن طلبه الزواج من الفنانة ياسمين صبري ورفضها لذلك الطلب.

حيث قال: ”والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا انت مطلقة فأنا جاهز”، وكشف عن رد فعلها الصادم، بقوله: “صكتني بلوك”.

وتعرض بهمن بعدها لموجة انتقادات حادة من جمهوره، فرد على هذه الانتقادات بطريقة حادة، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “سناب شات”، مؤكدا أن كل ما قاله عن طلبه للزواج من ياسمين صبري كان مجرد مزاح.

وعلق على من سخروا من طلبه الزواج من ياسمين وتأكيدهم على أنه لا يستطيع ذلك، بقوله إنه إذا أراد الزواج من ياسمين صبري أو من غيرها فعو يعرف كيف يخطبها ويتزوجها ويجعلها تجلس في منزله.

يذكر أن عبدالله بهمن كان قد تزوج مرتين من قبل، الأولى كانت من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، إلا أنه عاد وانفصل عنها، ثم تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها أيضا.