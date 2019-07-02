الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي تتخلى عن حجابها تماما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، نشرته على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الإماراتية ظهرت في مقطع الفيديو بدون أن تضع الحجاب على رأسها، وقامت باستعراض إطلالتها، بعد أن تزينت بمكياج كثيف.

جمهور مشاعل عبروا عن غضبهم الشديد من ظهورها بدون حجاب، بالإضافة لتزينها بمكياج كثيف غير معتاد، وتسائلوا إن كانت قد تخلت عن حجابها بشكل نهائي أم لا.

وكانت مشاعل الشحي قد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر، بمجموعة صور حديثة ظهرت فيها مع زوجها الفنان أحمد خميس.

Advertisements

مشاعل ظهرت في الصور وقد أزاحت الحجاب إلى آخر رأسها، مما أظهر جزء كبير من شعرها، وأسدلت غرة كثيفة على جبهتها، فيما قام زوجها بصبغ شعره باللون الأشقر، مما أظهرهما بإطلالة غريبة جدا، وهو ما أغضب جمهورهما وانهالوا عليهما بالانتقادات.

الفنانة الإماراتية ردت على هذا الهجوم، بقولها: “نزلت غرتي رفعتها، ترى كيفي.. لا حد يقول لي خلاص قطي الحجاب.. الطريقة اللي بلبس فيها الحجاب شي راجعلي أنا، بكيفي أنا”ن لافتة إلى أنها قامت بقص غرتها بعدما ترددت في القيام بهذه الخطوة لوقت طويل.

زوج مشاعل، الفنان أحمد خميس، تحدث إليها خلال الفيديو دون أن يظهر، حيث قال إن الحجاب لم يكن أمراً أساسياً بالنسبة إليها حين ارتبط بها، وأن الأهم أنها تحترم العادات والتقاليد، معربا عن استغرابه من تعرضها للانتقاد بسبب الحجاب وإظهار غرتها، ودعا متابعيها إلى الاهتمام بأعمالها قبل أي أمر آخر.