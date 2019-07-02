بين الطفولة والشباب.. صور نادرة للفنان عزت أبو عوف من الذكريات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف، الاثنين، 1 من شهر يوليو، صدمة كبيرة لأصدقائه في الوسط الفني وعائلته، وأيضا جمهوره.

عزت أبو عوف كان متعدد المواهب، فهو الطبيب الذي مارس المهنة لسنوات طويلة، وهو أيضا مكتشف النجوم، والعازف، والممثل المحترف.

بدأ الفنان المصري حياته كعازف، وكون مع شقيقاته الأربعة فرقة ناجحة، وأطلق عليها «الفور إم»، وحققت الفرقة النجاح في فترة الثمانينات، وسافر إلى عدد من الدول الأوروبية، حتى توقفت الفرقة عن نشاطها.

عزت كان يهوى الموسيقى والعزف، ولذلك عمل كملحن، وقدم الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية.

عزت أبو عوف وعمر خيرت Advertisements

في عام 1992 بدأ عزت ابوعوف اقتحام مجال التمثيل وكان أول فيلم له «آيس كريم في جليم»، وتوالت بعد ذلك أعماله السينمائية والدرامية.

وشارك عزت في عدد من الأفلام الناجحة مع كبار النجوم ومن أعماله:«ليلة ساخنة، بخيت وعديلة، امرأة هزت عرش مصر، عمر وسلمى»، وغيرها.

الفنان المصري شارك أيضا في تقديم البرامج التليفزيونية، وعمل في برنامج «القاهرة اليوم»، مع الإعلامي عمرو أديب، وأيضا في برنامج «هرم الأحلام».

عزت هو شقيق الفنانة مها أبو عوف، وابنته هي المخرجة مريم أبو عوف، وله ابن أيضا اسمه كمال، ولكنه لا يعمل بالوسط الفني.

تقلد الفنان الراحل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2008، وظل لفترة يتولى المسئولية بنجاح، وحتى بعد قيام الثورة، حيث كان المهرجان مهددا بالتوقف.

تعرض عزت أبو عوف لأزمة صحية شديدة عام 2015، وخضع لجراحة قلب مفتوح بعد وفاة زوجته «فاتيما»، وتعرض منذ أسابيع ماضية لأزمة صحية أخرى حتى وافته المنية عن عمر 71 عاما.