أول ظهور لابنة يوسف الشريف.. هل تشبهه؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من حرص الفنان المصري يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء على إخفاء وجوه أبنائهما في كل الصور، إلا أن إنجي قامت بكشف وجه ابنتيهما “جنى” لأول مرة.

زوجة يوسف الشريف نشرت مجموعة صور جمعتها بابنتيهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله قدرت اكبرك كده.. وربنا يقدرني واكمل المشوار واشوفك انتي واخواتك احسن ناس في الدنيا.. أنا وبنتي”.

عدد كبير من متابعي إنجي عبروا عن إعجابهم الشديد بالصور، مؤكدين أنها تشبهها كثيرا، بينما أخذت من والدها الفنان لون بشرته.

وكانت إنجي قد نشرت مؤخرا صورة تجمعها بيوسف وأبنائهم بعد مشاهدتهم مباراة برشلونة مع نادي ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنها حرصت على إخفاء وجوههم، بـ “إيموشن” لقلوب.

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زوجة الشريف كشفت عن الانتماء الكروي لكل منهم، حيث كتبت: “انا وعبد الرحمن مدريديين.. هلا مدريد.. يوسف وعبد الله برشلونيين.. جنى ساعات وساعات.. وكلنا مو صلاح”.

وعن أسباب إخفائها لوجوه أبنائها، قالت: “القلوب لان الولاد مش حابين وشوشهم تبان انما عايزني انزل الصورة”.

يذكر أن الفنان المصري يوسف الشريف كان قد تعرف على إنجي علاء أثناء إجرائها حوار معه، ووقع في حبها، وتزوجها، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: “عبدالله، وعبدالرحمن، وجنا».

إنجي علاء عملت مع زوجها كستايلست في عدد من الأعمال ومنها : «الصياد ولعبة إبليس»، وكان آخر رواياتها المطبوعة «الأشقر مروان» التي حققت نجاحا كبيرا.