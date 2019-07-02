ليدى جاجا تدعم المثليين بحفل غنائي ضخم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت المغنية والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، خلال حفل غنائي ضخم أقيم للمثليين بمدينة نيويورك الأمريكية ليلة السبت 28 يونيو، للتأكيد على تدعيمهم وتشجيعهم بكل فخر.

وجاء حفل النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، أيضا لمساندتهم فى التحديات التى يواجهونها من خلال التعرض للضغط والانتقاد من المجتمع.

وتضمن الحفل الغنائى جميع فئات المثليين من الجنسين الذين أبدوا تحمسهم الشديد مع أغانى المطربة ليدى جاجا، وكان الحفل صاخبا من شدة تفاعل الحاضرين الذين كانوا يصفقون ويرقصون ويهتفون معها.

وأكدت جاجا أنها لا تنكر ولا تنسى أبداً فضل جميع المثليين عليها، وأنهم هم من ساندوها فى بداية حياتها ودعموها بالكثير من الحب حتى أصبحت ليدى جاجا المطربة العالمية المشهورة.

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وعلى جانب أخر، عادت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، لحفلاتها الغنائية بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلت عليها بعد فترة الترويج لفيلمها الجديد a star was born، واستمرت لأكثر من 6 أشهر.

النجمة العالمية ظهرت على أحد أشهر مسارح مدينة لاس فيجاس، مؤخرا، في حفلها الغنائي الذي اقتصر به الحضور على المشاهير والشخصيات الهامة فقط واستمر لمدة 4 ساعات.

كما ظهرت جاجا على خشبة المسرح بأكثر من 3 إطلالات مختلفة، لكل أغنية من الأغاني الجديدة التي طرحتها مؤخرا في ألبومها الجديد.

وكانت النجمة والمطربة لأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، قد تعرضت إلى موقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق “بارك إم جي إم” الفاخر في مدينة لاس فيجاس.