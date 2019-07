برادلي كوبر وليدي جاجا يتعاونان في بطولة فيلم عالمي جديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع Hollywood life الأمريكي، عن أن المغنية والمطربة الأمريكية ليدي جاجا اقتربت من الترشح لبطولة فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 مع الممثل الأمريكي برادلي كوبر، بعد تعاونهما سويا في فيلم A star is born.

الموقع العالمي أضاف أن برادلي كوبر من المقرر أن يعيد تقديم دور Rocket Raccoon الذي قدمه في الجزئين السابقين، أما ليدي جاجا فستجسد دور حبيبته خلال المشاركة الأولى لها في الأفلام التي تنتمي لعالم الأبطال الخرافية.

يأتي ذلك الخبر، بعد مرور شهر على انفصال برادلي كوبر عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك، وسط شائعات بأن الفنانة ليدي جاجا هي سبب الانفصال.

فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 من إخراج جيمس جن ومن المقرر بدء تصويره في 2020 على أن يتم طرحه في 6 أغسطس 2021.

والجدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم Guardians of the Galaxy طرح في 2017 وتدور أحداثه حول فريق حراس المجرة الذي يعود من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى.