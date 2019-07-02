شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحقق أمنية طفل بمقابلة محمد هنيدي (فيديو) والان مع التفاصيل

حقق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أمنية طفل يدعى محمد الزهراني من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقابلة الفنان المصري محمد هنيدي. وأشاد الإعلامي عمرو أديب، من جانبه خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" بلفتة المستشار تركي آل الشيخ التي وصفها بالإنسانية. ويتواجد النجم محمد هنيدي، في المملكة العربية السعودية لتقديم العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، وذلك ضمن فاعليات معرض "الزمن الجميل". مسرحية " 3 أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

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