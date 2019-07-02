راغب علامة يلتقي الجمهور التونسي ضمن فعاليات “أم الزين”

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “أم الزين” الدّولي في تونس مساء يوم 5 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها “اللي باعنا”، “يلا حبيبي”، “ردّلي كلماتي” و”صدفة”.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة أحيا في الأيام الماضية سلسلة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولة غنائية حقق خلالها نجاحًا مدويًا مع جمهور الجالية العربية هناك.