شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ديسكو مصر تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة ديسكو مصر للاحتفال بإطلاق ألبومها الموسيقى الجديد في الساحل الشمالى، بحفل جماهيري كبير على البحر فى إحدي القري هناك مساء الجمعة 12 يوليو.

وتعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية فى وسط الموسيقى البديلة المصرية، وتضم حاليًا الثلاثي مصطفى الشريف وعمرو عماد وشادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "مكسات" الإلكترونيك ميوزيك لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، وتحتفل مع جمهورها بظهور رابع ألبوماتها الموسيقية، والتى تقدم خلال "توليفة تمانيناتي تسعيناتى" على طريقتها الخاصة.

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