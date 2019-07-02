شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزيين المصريين للقائمة.. الأوسكار تؤازر النساء بـ50% من عدد الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن قائمة الأعضاء الجدد المنضمين للجنة الجديدة من دورة المهرجان الـ92 القادمة، والتى تمثلت فى 842 عضوا جديدا من 59 دولة حول العالم.

وتزينت القائمة النهاية التى كشفت عنها الأكاديمية بالمخرج المصرى عمرو سلامة، والسيناريست محمد حفظى، والممثلة المصرية يسرا، ضمن الأعضاء الجدد فى الدور القادمة من الأوسكار.



دعوة يسرا

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وضمت القائمة الجديدة التى كشفت عنها الاكاديمية حوالى 50% من النساء لتدعيم مشاركة المرأة، وظهرت مشاركات النساء فى القائمة من مصممى الأزياء والميكاب أرتيست، والمخرجين والممثلات والكتاب.



دعوة يسرا

وفى سياق متصل حددت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية موعد الدورة الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقرر لها يوم 9 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد الدورة الـ 93 والـ 94 لعام 2021 و2022.

وقررت الأكاديمية بدء الترشيحات للدورة الجديدة فى الـ13 فى شهر يناير المقبل قبل موعد بدء الدورة بما يقارب الشهر، كما قررت الأكاديمية تحديد موعد الدورة الـ93 والذى جاء فى 28 فبراير 2021، والدورة الـ94 فى الأحد الأخير من شهر فبراير عام 2022.